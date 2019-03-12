Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Лямбирском районе

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП в Лямбирском районе, в результате которого погиб пешеход.

Происшествие произошло вечером 15 февраля на 13-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Водитель грузового автомобиля марки «Мерседес» совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении пешеход скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев данного ДТП сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(834) 2-13-75, 24-64-09 или 02.

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Источник: гибдд.рф