В Саранске в ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло ранним утром 12 марта на улице Красной, в посёлке Луховка. По предварительной информации, 27-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Мерседес», в определенный момент движения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки ВАЗ-21103 под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, 24-летняя пассажирка иномарки и 57-летний пассажир ВАЗа.

Также читайте о том, что в Инсаре автомобиль сбил 5-летнюю девочку.

Источник: гибдд.рф