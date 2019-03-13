Под Саранском спасатели провели учения в промышленном здании

Под Саранском сотрудники МЧС провели учения, направленные на отработку действий по ликвидации возгорания промышленного здания и устранению последствий его обрушения.

Легенда учений, прошедших в посёлке Добровольный, гласила, что произошло подтопление промышленного здания. Сотрудники стали покидать рабочие места, что в итоге привело к нарушению технологических процессов, спровоцировавшему возгорание и обрушение конструкций.

Пострадали четыре человека, трое из них были зажаты обрушившимися бетонными конструкциями. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС принялись извлекать заблокированных людей и эвакуировать их на носилках. Одного из пострадавших пришлось спускать с высоты на веревках.

Часть работников предприятия, которые самостоятельно покинули горевшее здание, сотрудники МЧС обнаружили на возвышенности, расположенной неподалеку от постройки. К моменту обнаружения люди были обессилены. Работники предприятия были эвакуированы в лагерь на снегоходах.

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Источник: 13.mchs.gov.ru