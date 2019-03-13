В Саранске в результате ДТП пострадала 30-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 30-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло утром 12 марта на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Дастер», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 30-летняя гражданка, которая управляла «Ладой». Женщине медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф