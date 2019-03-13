В одной из колоний Мордовии состоялся шахматный турнир

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии прошел шахматный турнир.

В указанном турнире приняли участие лучшие шахматисты Зубово-Полянского района и осужденные, отбывающие наказание в упомянутом исправительном учреждении.

Победителем турнира стал осужденный Александр Степанов. Второе место занял осужденный Николай Аплеснин. Третье место досталось представителю шахматного клуба «Белая ладья» Николаю Вишнякову.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su