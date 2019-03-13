В Краснослободском районе в ДТП пострадали 36-летний мужчина и 5-летний ребенок

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 36-летний мужчина и 5-летний ребенок.

Происшествие произошло 12 марта на 86-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21140, в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого вторая машина врезалась в автомобиль марки «Шевроле-Нива», который стоял поблизости.

Телесные повреждения получили 36-летний пассажир ВАЗ-21140 и 5-летний пассажир ВАЗ-21102. Ребенок был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф