Интернет-мошенники ограбили 31-летнюю жительницу Ромодановского района

В Ромодановском районе 31-летняя местная жительница была ограблена неизвестными интернет-мошенниками.

Недавно 31-летняя жительница указанного района оформила на сайтах нескольких банков заявки на получение кредита. Спустя некоторое время с женщиной связались якобы представители одного из банков, которые сообщили, что деньги будут предоставлены после того, как она подтвердит свою платежеспособность, оплатив страховку.

В итоге пострадавшая перевела на счет мошенников 38 тыс. рублей, после чего последние перестали выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф