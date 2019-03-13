В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадали пять человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.

Указанное происшествие произошло 12 марта, в 16:40 на 8-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большие Березники. По предварительной информации, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Калина».

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили виновник аварии, 35-летний водитель «Калины» и три его пассажирки 31-, 55- и 63-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе в ДТП пострадали 36-летний мужчина и 5-летний ребенок.

Источник: гибдд.рф