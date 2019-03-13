Житель Инсарского района отправится в тюрьму за убийство своего знакомого

В Инсарском районе вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который убил своего знакомого.

22 июня прошлого года преступник, находясь на территории села Сиалеевская Пятина, в ходе ссоры, вспыхнувшей по причине личной неприязни, несколько раз ударил своего знакомого ножом.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными.

В декабре Инсарский районный суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор районного суда в Верховном суде Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала данное постановление законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru