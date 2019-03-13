В Саранске директора учебного центра привлекли к ответственности за незаконную аренду

В Саранске директор учебного центра был привлечен к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что учебный центр «Успех», не имея правоустанавливающих документов, для эксплуатации учебного автодрома использует земельный участок общей площадью 2666 квадратных метров, расположенный по адресу - Александровское шоссе.

Директор указанного учебного центра был привлечен к административной ответственности.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура требует заблокировать сайты, побуждающие совершать преступления.

Источник: prokrm.ru