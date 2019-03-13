В Саранске пойдет под суд бизнесмен, обвиняемый в поджоге чужого автомобиля

В Саранске суд вынесет приговор в отношении генерального директора открытого акционерного общества, обвиняемого в поджоге чужого автомобиля.

Вечером 18 сентября прошлого года 48-летний генеральный директор открытого акционерного общества, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился возле дома, расположенного по адресу – улица Полежаева. Действуя из хулиганских побуждений, осужденный поджег чужой автомобиль марки «Рено» и скрылся с места происшествия. Случайные прохожие оперативно потушили загоревшуюся машину, благодаря чему транспортное средство не сгорело дотла. Сумма ущерба, причиненного владельцу иномарки, составила более 20 тыс. рублей.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Саранске рецидивиста осудили за покупку наркотиков и кражу мобильного телефона.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru