В Саранске началась подготовка к паводку

В Саранске стартовала подготовка к паводку.

В нынешнем году паводок на территории Саранска ожидается в первой декаде апреля. Толщина льда на реке Инсар в этом году меньше, чем в прошлом году, но имеет место очень большой водозапас снега.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился заранее проверить работоспособность шандор на реке Инсар, расчистить обводной канал в районе роддома и инфекционной больницы, а также проверить и при необходимости прочистить отводную трубу возе детского сада, расположенного в посёлке Озерном.

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Источник: adm-saransk.ru