В Мордовии полицейские рассказывают несовершеннолетним гражданам о вреде наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводят профилактические лекции, беседы, семинары и кинолектории среди учащихся образовательных организаций региона.

Целью указанных мероприятий является пропаганда здорового образа жизни и формирование мотивации к отказу от употребления наркотиков и других психоактивных веществ в подростково-молодежной среде.

Стражи порядка информируют участников встреч о статистических данных по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Мордовии, медицинских, социальных и правовых аспектах наркомании, особенностях реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в современном обществе.

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Источник: 13.мвд.рф