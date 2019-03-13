В Саранске ведется борьба с плохой уборкой снега и несанкционированной торговлей

Административная комиссия Саранска привлекла к ответственности семь должностных лиц, три физических лица и одного индивидуального предпринимателя.

Три физических лица были оштрафованы за осуществление торговли в неустановленных и необорудованных местах.

Шесть должностных лиц были оштрафованы за нарушение правил благоустройства. Нарушения касались несвоевременной очистки кровель и козырьков зданий от снега и ледяных наростов.

Индивидуальный предприниматель и одно должностное лицо были привлечены к административной ответственности в виде штрафа за ненадлежащую уборку от снега и льда входных групп (пандуса, крыльца) зданий и автопарковок.

Ранее сообщалось, что Пётр Тултаев распорядился начать подготовку к акции «Чистый город».

Источник: adm-saransk.ru