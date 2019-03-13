В Саранске будет ограничено движение транспортных средств на нескольких улицах

В Саранске на протяжении нескольких дней на отдельных улицах будет временно ограничено движение транспортных средств и исключена их стоянка.

Указанное ограничение будет действовать в период с 08:00 до 20:00.

13 марта рассматриваемое ограничение действует на улице Металлургов. В данном случае речь идет об участке от улицы Войнова до улицы Победы.

14 марта движение и стоянка транспортных средств будут запрещены в ЖК «Ветеран». 15 марта ограничение будет действовать на улице Войнова. 18 марта временный запрет на парковку и движение транспортных средств будет введен на улице Пушкина. Ограничение касается участка от бульвара Цаплина до улицы Веселовского.

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Источник: adm-saransk.ru