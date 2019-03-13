В Саранске пройдет фестиваль-конкурс «Театральные подмостки»

В Саранске в скором времени пройдет фестиваль-конкурс театров малых форм под названием «Театральные подмостки».

Дворец культуры городского округа Саранск станет местом проведения указанного фестиваля-конкурса. Мероприятие пройдет 21 марта.

Главными целями фестиваля являются популяризация классических произведений через постановки самодеятельных коллективов, приобщение молодого поколения к театральному искусству малых форм, а также возрождение и сохранение лучших традиций народного театра.

Участниками фестиваля станут детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, а также отдельные исполнители возрастом от 7 до 25 лет.

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Источник: info-rm.com