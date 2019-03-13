Полицейские изъяли синтетические наркотики у 24-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 24-летнего местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Севастопольская, сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Саранска. В ходе личного досмотра молодого человека стражи порядка обнаружили и конфисковали более 1 грамма синтетических наркотиков.

Парень сообщил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления. Ранее молодой человек был судим за вандализм.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении горожанина.

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Источник: 13.мвд.рф