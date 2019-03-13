В Мордовии заместитель главы сельского поселения подозревается в мошенничестве

В Торбеевском районе было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы сельского поселения, подозреваемой в мошенничестве и служебном подлоге.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что заместитель главы одного из сельских поселений указанного района в период с марта 2017 года по май 2018 года ежеквартально, используя служебное положение, изготавливала справки, содержащие ложные сведения о том, что её дочь является безработной. На основании указанных справок внучка подозреваемой была освобождена от оплаты стоимости питания в школьной столовой.

В отношении заместителя главы сельского поселения было возбуждено уголовное дело.

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Источник: prokrm.ru