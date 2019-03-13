В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже стероидов

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже анаболических средств.
В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры Чамзинского района выявили три сайта, на которых размещалась информация о продаже анаболических стероидов, а также бесплатно оказывалась консультация по их приему.
Прокурор Чамзинского района направил в Ленинский районный суд города Саранска три административных исковых заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.
Суд удовлетворил заявления прокурора.
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Источник: prokrm.ru