В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже стероидов

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже анаболических средств.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры Чамзинского района выявили три сайта, на которых размещалась информация о продаже анаболических стероидов, а также бесплатно оказывалась консультация по их приему.

Прокурор Чамзинского района направил в Ленинский районный суд города Саранска три административных исковых заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил заявления прокурора.

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Источник: prokrm.ru