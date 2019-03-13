В Мордовии произошел хлопок газа в частном доме

В Мордовии сотрудники следственных органов осматривают дом, в котором произошел хлопок газа.

Днём 13 марта сотрудники правоохранительных органов получили оперативное сообщение о хлопке бытового газа в частном доме, расположенном в посёлке Станция Оброчное Ичалковского района. 92-летняя хозяйка дома была доставлена в больницу с ожогами.

Было установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда хозяйка дома пыталась поджечь погасший котел газового отопления.

Сотрудники следственных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

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Источник: mordovia.sledcom.ru