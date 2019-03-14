В Рузаевке автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

В Рузаевке 30-летний мужчина попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.
Происшествие произошло днём 13 марта. На улице Ленина 30-летний гражданин пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на мужчину совершил наезд автомобиль марки «Лада-Ларгус».
Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». Мужчине был назначен курс лечения.
Известно, что в момент ДТП водитель «Лады» был трезв.
По информации отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадали пять человек.
Источник: гибдд.рф