Интернет-мошенник ограбил семейную пару из Саранска, решившую купить трактор

В Саранске семейная пара, намеревавшаяся купить трактор, стала жертвой неизвестного интернет-мошенника.

Недавно супруги из Саранска, занимающиеся сельским хозяйством, обнаружили на популярном сайте объявление о продаже трактора. Горожане связались с автором данной публикации и договорились с ним о покупке товара за 130 тыс. рублей. Продавец сообщил, что трактор находится в Рязанской области и супруги могут приехать за ним, предварительно перечислив оплату.

Пострадавшие перечислил на счет автора объявления деньги. После этого мужчина выехал за трактором, но выяснилось, что указанный продавцом адрес является ложным.

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Источник: 13.мвд.рф