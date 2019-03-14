В Саранске был задержан житель Ульяновской области, подозреваемый в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя Ульяновской области, который подозревается в краже кошелька.

10 марта в дежурную часть отдела полиции УМВД РФ по городскому округу Саранск с заявлением о краже обратилась местная жительница. Горожанка сообщила, что неизвестным лицом из салона оставленного без присмотра автомобиля был похищен принадлежащий ей кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 3 тыс. рублей и две банковские карты, с которых спустя некоторое время были списаны деньги.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний житель Ульяновской области. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф