В Саранске иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

В Саранске иномарка сбила 28-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Указанный инцидент был зафиксирован вечером 13 марта на территории Ленинского района города. 30-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», двигаясь по проспекту Ленина, совершила наезд на 28-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в травмпункт. Медики диагностировали у девушки ушиб.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке автомобиль сбил 30-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: гибдд.рф