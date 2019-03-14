В Саранске обсудили соблюдение прав осужденных

В Саранске состоялись общественные слушания, посвященные вопросам, касающимся осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания граждан.

Участники мероприятия обсудили результаты работы по мониторингу соблюдения прав человека в местах принудительного содержания граждан, а также оказание бесплатных юридических консультаций осужденным и освободившимся из мест лишения свободы.

Председатель регионального правозащитного центра Василий Гуслянников заявил, что условия содержания граждан в исправительных колониях, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания и камерах задержанных лиц в настоящее время являются удовлетворительными.

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Источник: 13.мвд.рф