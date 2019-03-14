Два безработных жителя Саранска подозреваются в краже электроинструментов

В Саранске полицейские задержали двух парней, которые подозреваются в краже электроинструментов.

В конце декабря прошлого года в отдел полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск поступило сообщение о том, что неизвестными лицами из багажного отделения автомобиля марки ВАЗ-2107, припаркованного возле дома, расположенного по адресу – улица Володарского, были похищены электроинструменты.

Спустя два месяца полицейским удалось задержать предполагаемых преступников. Ими оказались два безработных парня 1995 и 1999 годов рождения. Молодые люди признали свою вину. Часть похищенного имущества стражи порядка изъяли по месту жительства подозреваемых.

В отношении предполагаемых преступников была избрана мера наказания в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Саранске был задержан житель Ульяновской области, подозреваемый в краже кошелька.

Источник: 13.мвд.рф