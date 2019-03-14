В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже товара из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, который подозревается в краже товара из магазина.

Днём 12 марта неизвестный гражданин, приблизительный возраст которого составляет 17-19 лет, находясь в магазине, расположенном по адресу – проспект 70 лет Октября, похитил товар.

Молодой человек был одет в темную куртку, черное трико и олимпийку голубого цвета.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемом парне, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-58, 8-987-683-93-97.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенник ограбил семейную пару из Саранска, решившую купить трактор.

Источник: 13.мвд.рф