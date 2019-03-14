В Мордовии было изъято несколько тысяч пачек контрафактных сигарет

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли более 25 тыс. пачек контрафактных сигарет.

Немаркированная табачная продукция хранилась на территории оптовых баз и в торговых точках, расположенных в Краснослободском и Торбеевском районах. В общей сложности стражи порядка изъяли 25632 пачки контрафактных сигарет.

По предварительной информации, табачная продукция была незаконно ввезена в Мордовию из Белоруссии. Хранили, перевозили и продавали контрафактные сигареты два жителя Краснослободского района 1980 и 1982 годов рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже стероидов.

Источник: 13.мвд.рф