В Мордовии прокуратура оставила районную администрацию без иномарки

В Мордовии после вмешательства прокуратуры был признан недействительным муниципальный контракт на поставку автомобиля.

В начале февраля прошлого года между администрацией Атюрьевского района и акционерным обществом «Авалон Автомобильная Группа» был заключен контракт на поставку автомобиля марки «Фольксваген-Поло».

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным указанного контракта, поскольку в аукционную документацию были внесены технические и функциональные характеристики, которые соответствуют только упомянутому транспортному средству, по причине чего было ограничено количество участников размещенного заказа.

Суд удовлетворил исковое заявление, направленное прокуратурой.

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Источник: prokrm.ru