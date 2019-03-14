В Саранске коммерческую организацию оштрафовали за нарушение антикоррупционного закона

В Саранске коммерческая организация была оштрафована по причине нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Памир» заключило трудовой договор с бухгалтером, ранее замещавшей должность государственной гражданской службы в ИФНС РФ по указанному району города, но в установленный законом срок не уведомило об этом прежнего работодателя новой сотрудницы.

ООО «Памир» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 50 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru