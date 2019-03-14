Прокуратура Мордовии провела семинар для студентов

Прокуратурой Мордовии совместно с учебно-консультационным центром при кафедре правовых дисциплин и юридической клиникой юридического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева организовала научно-практический семинар.

Указанный семинар был посвящен вопросам, касающимся признания доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона, недопустимыми и исключения их из уголовного дела.

С основным докладом выступил старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Мордовии Похилько П.В. Представитель ведомства рассказал об основаниях и порядке признания доказательств недопустимыми, дал оценку доказательствам с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, достаточности.

В рамках семинара на конкретных примерах были рассмотрены ситуации, проанализированы проблемы, возникающие при принятии решений органами предварительного расследования, прокурором и судом о признании доказательств недопустимыми и исключении их из процесса доказывания.

Ранее сообщалось, что в Саранске обсудили соблюдение прав осужденных.

Источник: prokrm.ru