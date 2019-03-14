В Мордовии директор управляющей компании понесет ответственность за плохую уборку

В Мордовии директор управляющей компании был привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов.

Сотрудниками прокуратуры Большеберезниковского района было установлено, что управляющая компания ООО «Жилкоммунсервис» несвоевременно очищает от снега и наледи кровли домов, козырьки над входами в подъезды, а также земельные участки, входящие в состав общего имущества в многоквартирных домах.

Одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

Директор управляющей компании был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru