В Саранске директора строительно-монтажного управления оштрафовали за задолженность по зарплате

В Саранске был оштрафован директор строительно-монтажного управления, который на протяжении двух месяцев не выплачивал нескольким работникам заработную плату.

Директор ООО «СМУ-33», действуя из корыстных побуждений, на протяжении двух месяцев не выплачивал заработную плату двенадцати работникам. По этой причине образовалась задолженность по зарплате в размере 173 тыс. рублей.

В отношении директора строительно-монтажного управления было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия задолженность по зарплате была выплачена в полном объеме.

Решением суда директору строительно-монтажного управления была назначена мера наказания в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru