В Саранске полицейские разыскивают двух парней, подозреваемых в краже мужского джемпера

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух парней, которые подозреваются в краже мужского джемпера из спортивного магазина.

Поздним вечером 11 марта двое неизвестных парней, приблизительный возраст которых составляет 20 лет, находясь в помещении спортивного магазина, расположенного в торговом центре по улице Волгоградской, похитили мужской джемпер.

Один из подозреваемых был одет в куртку горчичного цвета, черные брюки и кроссовки того же цвета. Второй участник преступления был одет в черную куртку, черные брюки и темные кроссовки.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемых парнях, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-917-998-602-7, 8-987-997-480-4, 8(8342) 29-77-60, 29-77-88 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже товара из магазина.

Источник: 13.мвд.рф