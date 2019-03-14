В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за игнорирование требований прокурора

В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за умышленное невыполнение требований прокурора.

Сотрудниками прокуратуры Кадошкинского района было установлено, что администрацией Большеполянского сельского поселения с нарушением закона в июле прошлого года было принято распоряжение о назначении ответственного за предоставление сведений, подлежащих включению в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Прокурором района на незаконное распоряжение был внесен протест. Глава указанного сельского поселения не направила ответ о результатах рассмотрения данного протеста в установленный действующим законодательством срок.

Глава сельского поселения была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

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Источник: prokrm.ru