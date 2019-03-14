56-летнего жителя Мордовии осудили за угон автомобиля

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 56-летнего жителя Кадошкинского района, обвиняемого в угоне автомобиля.
21 июня прошлого года 56-летний злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал с территории ООО НПО «Сельхозтехника» автомобиль марки МАЗ.
Решением Рузаевского районного суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.
По информации, которая была опубликована пресс-службой Рузаевского районного суда.
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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru