Сотрудники МЧС призывают водителей Мордовии уступать дорогу спецтранспорту

Сотрудники МЧС призывают автомобилистов Мордовии уступать дорогу транспортным средствам экстренных служб.

К указанным транспортным средствам относятся экипажи пожарной охраны, полиции и скорой помощи. Данные транспортные средства имеют право первоочередного проезда, поскольку от скорости их передвижения зависит здоровье, а, порой, и жизнь людей.

Водители, которые не предоставляют преимущество в движении служебным автомобилям, несут ответственность в виде штрафа размером до 500 рублей или же лишения права управления транспортным средством сроком до трех месяцев.

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Источник: 13.mchs.gov.ru