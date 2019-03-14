В районах Саранска прошли соревнования по волейболу среди юношей

В районах Саранска завершились соревнования по волейболу среди юношей.

Указанные соревнования проводились в период с 4 по 12 марта. Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике стало организатором данных состязаний.

В Октябрьском районе победу одержала команда МОУ «СОШ №32». В Ленинском районе первое место заняла команда МОУ «СОШ №16». В Пролетарском районе победу смогла завоевать команда МОУ «Лицей №31».

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

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Источник: adm-saransk.ru