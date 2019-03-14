Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 2:4 проиграла ХК «Алтай»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 2:4 уступила победу ХК «Алтай».

Указанный матч прошел 13 марта в Барнауле.

В первом периоде игроки алтайской команды Локтев и Угаров отправили в ворота соперников из Мордовии по одной шайбе. Во втором периоде представитель мордовской команды Гриф записал на счет своего клуба одну шайбу. Затем игрок «Алтая» Ковязин отправил в ворота «Мордовии» третью шайбу. После этого представитель мордовской команды Пьянов записал на счет своего клуба ещё одно очко. В третьем периоде Ковязин отправил в ворота «Мордовии» четвертую шайбу. В итоге игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Алтая».

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Источник: hcmordovia.ru