В Мордовии была задержана находившаяся в розыске жительница Чамзинского района

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали находившуюся в федеральном розыске жительницу Чамзинского района.

В посёлке Комсомольский Чамзинского района представители наряда вневедомственной охраны Росгвардии, находившегося на маршруте патрулирования возле микрорайона №1, обратили внимание на девушку, внешность которой соответствовала приметам, описанным в ранее переданной ориентировке.

В ходе проверки документов стражи порядка установили, что 28-летняя жительница Чамзинского района находится в федеральном розыске УФСИН по Мордовии как не прибывшая к месту отбывания наказания.

Девушка была передана сотрудникам межмуниципального отдела МВД РФ «Чамзинский».

Ранее сообщалось, что интернет-мошенник ограбил семейную пару из Саранска, решившую купить трактор.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia