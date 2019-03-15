В Саранске до конца года откроют два новых детских сада

В Саранске до конца нынешнего года откроются два новых детских сада.

Новые детские сады появятся на улицах Тани Бибиной и Титова. 14 марта глава Мордовии Владимир Волков лично проверил ход работ по возведению указанных дошкольных учреждений.

Детский сад на улице Тани Бибиной, который рассчитан на 250 мест, уже практически достроен. В данном дошкольном учреждении имеются компьютерный класс, бассейн, спортивный зал, изостудия и сенсорная комната. Детский сад будет сдан до 1 июня.

Новый детский сад на улице Титова, который также рассчитан на 250 мест, будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года. Ранее строительство данного дошкольного учреждения было приостановлено по причине дефицита бюджетных средств. На завершение строительства этого детского сада будет направлена субсидия из государственного бюджета в размере 78,2 млн рублей.

Также стоит отметить, что к 2021 году в Мордовии будет построено 16 детских садов.

Кроме того, Владимир Волков распорядился разработать региональную программу по реконструкции существующих детских садов.

По информации «Известий Мордовий».

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