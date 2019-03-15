Министром здравоохранения Мордовии был назначен Олег Маркин

Министром здравоохранения Мордовии был назначен бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова Олег Маркин.

Соответствующий указ о назначении на днях подписал глава Мордовии Владимир Волков.

В 2001 году Олег Маркин начал работать хирургом в Республиканской больнице скорой помощи. В 2015 году новый министр здравоохранения сменил место работы, став хирургом в хирургическом отделении Мордовской республиканской клинической больницы. В 2017 году Олег Маркин был назначен заместителем главного врача по хирургической помощи Мордовской республиканской клинической больницы, а в 2018 году стал главным врачом Мордовской республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова.

Ранее министром здравоохранения Мордовии был Михаил Морозов, который отныне является главным врачом онкодиспансера.

По информации «Известий Мордовии».

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