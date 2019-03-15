В Мордовии обсудили актуальные вопросы оборота гражданского оружия

14 марта в пресс-центре МВД по Мордовии была проведена пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам оборота гражданского оружия в регионе.

В ходе пресс-конференции представители правоохранительных органов сообщили, что в прошлом году дознавателями органов внутренних дел республики было окончено 50 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В суд с обвинительным актом было направлено 33 уголовных дела, из них 26 – за незаконное приобретение, сбыт и хранение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 7 – за незаконное изготовление, переделку оружия, изготовление боеприпасов и холодного оружия. В общей сложности в минувшем году к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия было привлечено 43 лица.

За два первых месяца в Мордовии было возбуждено 8 уголовных дел по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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Источник: 13.мвд.рф