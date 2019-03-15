В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Мобильник»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник».

Указанная операция была проведена 13 марта. В ходе проведения рассматриваемого мероприятия сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание на водителей, который разговаривают по мобильному телефону, управляя транспортным средством.

В ходе операции стражи порядка составили порядка 10 протоколов в отношении водителей, допустивших указанные нарушения.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф