В Рузаевском районе горела иномарка

В Рузаевском районе произошло возгорание транспортного средства.

Ранним утром 14 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Татарская Пишля произошел пожар. На улице Советской загорелся автомобиль марки «Фольксваген».

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил транспортное средство.

Причина возгорания автомобиля в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru