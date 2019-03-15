В Рузаевском районе горела иномарка

В Рузаевском районе произошло возгорание транспортного средства.
Ранним утром 14 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Татарская Пишля произошел пожар. На улице Советской загорелся автомобиль марки «Фольксваген».
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Огонь серьезно повредил транспортное средство.
Причина возгорания автомобиля в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru