Полицейские изъяли оружие, патроны и порох у жителя Мордовии

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у 45-летнего местного жителя незаконно хранившееся оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество.

В ходе осмотра дома 45-летнего жителя одного из посёлков указанного района стражи порядка обнаружили и конфисковали гладкоствольное ружье, 32 самозарядных патрона и 137 грамм пороха.

Житель Зубово-Полянского района был привлечен к уголовной ответственности. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии обсудили актуальные вопросы оборота гражданского оружия.

Источник: 13.мвд.рф