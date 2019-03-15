В Саранске три человека были ограблены неизвестными мошенниками

В Саранске три местных жителя лишились денежных средств, доверившись неизвестным мошенникам.

Недавно 38-летней жительнице Саранска позвонил ранее незнакомый ей гражданин, который представился работником банка и предложил подключить услугу по защите денежных средств, хранящихся на счете горожанки, от неправомерного снятия. Пострадавшая приняла данное предложение. Женщина сообщила незнакомцу персональные данные, после чего с её счета были списаны денежные средства в сумме 34 тыс. рублей.

По такой же схеме были ограблены 60-летний мужчина и 28-летняя девушка, также проживающие в Саранске. Пострадавший лишился 61,2 тыс. рублей. У 28-летней горожанки были похищены денежные средства в сумме 7,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенник ограбил семейную пару из Саранска, решившую купить трактор.

Источник: 13.мвд.рф