В Ардатовском районе в результате пожара пострадал человек

В Ардатовском районе произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Ранним утром 14 марта в районе железнодорожной станции Ардатов загорелось строение на площади 15 квадратных метров. На место инцидента в кратчайшие сроки прибыли пожарные.

В результате пожара пострадал человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В данный момент специалисты занимаются установлением причины пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевском районе загорелась иномарка.

Источник: 13.mchs.gov.ru