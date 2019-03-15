В УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар-совещание учителей

На базе учебно-консультационного пункта, функционирующего при исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии, прошел семинар-совещание учителей.

Главной целью указанного семинара стал отбор оптимальных средств и апробация педагогических технологий, способствующих формированию ключевых компетенций учащихся в образовательном процессе школы.

В ходе семинара были проведены уроки по литературе и физике, а также тематическое мероприятие под названием «Сохраним наш мир хрупким».

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su