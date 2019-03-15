Безработный житель Саранска украл деньги у своего знакомого

В Мордовии 40-летний местный житель лишился денежных средств, желая получить при регистрации автомобиля государственные номера с одинаковыми цифрами.

40-летний житель Зубово-Полянского района недавно приобрел дорогостоящий автомобиль. Мужчина захотел получить государственный номер с комбинацией цифр 777. 38-летний знакомый гражданина, проживающий в Саранске и не имеющий постоянного места работы, согласился помочь ему. Стоит отметить, что ранее указанный мужчина был судим за совершение мошенничества.

40-летний гражданин передал знакомому документы на автомобиль и денежные средства в сумме 15 тыс. рублей. Спустя некоторое время 38-летний житель Саранска вернул пострадавшему документы, так и не оказав никакой помощи. Возвращать деньги мужчина отказался, по причине чего житель Зубово-Полянского района был вынужден обратиться за помощью в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф